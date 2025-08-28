Von Rochlitz bis Ringethal: Schlösser laden zu nächtlichen Zeitreisen ein

Alte Gemäuer laden bei der Nacht der Schlösser am 30. August zu Zeitreisen und lauen Sommerabenden ein, um das prunkvolle Leben von einst nacherleben zu können. Ein Spaß für alle Schlossgeister.

Ob Schloss oder Ritterburg, mit Konzerten oder Führungen können Besucher in der „Nacht der Schlösser" aufregende neue Eindrücke oder einen beschwingten Sommerabend erleben. Die „Freie Presse" hat eine ganze Anzahl Tipps zusammengestellt.