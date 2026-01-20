Von Schülerlernzeit bis Laser-Show: Penigs Gymnasium öffnet die Türen

Interessierte Eltern und Kinder erhalten am 24. Januar Einblicke in den Schulalltag des Gymnasiums Penig. Die AG Veranstaltungstechnik beeindruckt mit einer Show. Was gibt es noch zu erleben?

Das Freie Gymnasium in Penig wächst unaufhaltsam. Mittlerweile hat die Schule die Marke von 300 Schülerinnen und Schüler geknackt, 329 Kinder und Jugendliche werden unterrichtet. Interessierte Eltern und deren Kinder sind nun zum Tag der offenen Tür eingeladen. Am Samstag, 24. Januar, gibt die Schule von 10 bis 13 Uhr einen Einblick in den... Das Freie Gymnasium in Penig wächst unaufhaltsam. Mittlerweile hat die Schule die Marke von 300 Schülerinnen und Schüler geknackt, 329 Kinder und Jugendliche werden unterrichtet. Interessierte Eltern und deren Kinder sind nun zum Tag der offenen Tür eingeladen. Am Samstag, 24. Januar, gibt die Schule von 10 bis 13 Uhr einen Einblick in den...