Vorfahrt genommen: Lkw und Auto stoßen bei Penig zusammen

Als ein junger Mann mit seinem Fahrzeug auf die Bundesstraße 175 biegen wollte, geschah das Unglück.

Penig.

Hoher Schaden an Fahrzeugen ist am Mittwoch beim Zusammenstoß eines Lastwagens und eines Autos nahe Penig entstanden. Wie die Polizeidirektion jetzt mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 13.45 Uhr. Auf dem Mühlweg aus Richtung Langensteinbach in Richtung Bundesstraße 175 war zu diesem Zeitpunkt ein 34-Jähriger in einem Lastwagen der Marke Mercedes unterwegs. Bei seiner Fahrt wollte er nach links auf die Bundesstraße 175 abbiegen. Dabei stieß der Laster mit einem Seat zusammen, der auf der B 175 in Richtung Penig fuhr und Vorfahrt hatte. Am Steuer des Autos saß eine 35-Jährige. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich jedoch auf rund 10.500 Euro. (fmu)