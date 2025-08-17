Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Heiko Reinhold von der Volkshochschule hält bald in Rochlitz einen Vortrag.
Heiko Reinhold von der Volkshochschule hält bald in Rochlitz einen Vortrag. Bild: Cornelia Schönberg/Archiv
Rochlitz
Vortrag im Schloss Rochlitz: Experte über Demokratie
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heiko Reinhold bringt Licht ins Dunkel und erklärt, wie unsere Demokratie funktioniert.

Das Bunte Bündnis Rochlitz und die mittelsächsische Volkshochschule (VHS) laden für Donnerstag, den 28. August zu einem Vortrag in das Rochlitzer Schloss ein. Ab 18 Uhr geht es getreu dem Motto „Demokratie geliebt und missverstanden“ um Gewaltenteilung, Föderalismus und Freiheitsrechte. Heiko Reinhold, an der VHS Projektleiter für...
