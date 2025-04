Vortrag im Schloss Rochsburg: Wie man sich früher bei Tisch benahm

Am Sonntag, ab 16 Uhr lädt Schloss Rochsburg zu einem besonderen Vortrag ein. Dort erfährt man auch, warum früher nicht gerne Wasser getrunken wurde.

Rochsburg.

Zum Vortrag „Jagen – Tafeln – Schmausen“ mit Gästeführerin Carmen Petrus lädt das Schloss Rochsburg am Sonntag, 23. März, ab 16 Uhr ein. Die Teilnehmenden erfahren etwas über die Entwicklung von Jagd- und Tischkultur der vergangenen Jahrhunderte, mit Blick auf die Umgangsformen bei Tische. Wo die Speisen zubereitet wurden, warum man nicht so gerne Wasser trank und einige verblüffende Details mehr werden verraten. Warfen die Menschen der früheren Jahrhunderte auch Lebensmittel weg, wie wir heutzutage und stanken sie womöglich am Tisch? Der Eintritt kostet 12 Euro pro Person inklusive Wasser und Wein. (fp)

Tickets sind im Vorverkauf an der Museumskasse sowie im Online-Shop erhältlich unter:

schloss-rochsburg.ticketfritz.de/