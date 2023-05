Vortrag in Erlau: Wie lässt sich dem Klimawandel begegnen?

Was können wir tun, um dem Klimawandel und seinen Folgen zu begegnen? Diese Frage wird am 23. Mai ab 19 Uhr im Generationenbahnhof in Erlau in der Veranstaltungsreihe "Kontrovers vor Ort" gestellt. Zu dem Vortrag laden die Volkshochschule Mittelsachsen (VHS) und die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung ein. Zu Gast ist Prof. Dr. Bernd...