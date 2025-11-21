Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thomas Arnold steht in Zettlitz am Abzweig Methau. Die Straße soll erneuert werden.
Thomas Arnold steht in Zettlitz am Abzweig Methau. Die Straße soll erneuert werden. Bild: Marion Gründler
Thomas Arnold steht in Zettlitz am Abzweig Methau. Die Straße soll erneuert werden.
Thomas Arnold steht in Zettlitz am Abzweig Methau. Die Straße soll erneuert werden. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Was sich Zettlitz 2026 leisten will
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schwerpunkte liegen beim Straßenbau und dem Ersatz dringend notwendiger Fahrzeuge für Feuerwehr und Bauhof.

Für die Gemeinde Zettlitz ist die Marschrichtung klar. Die Gemeinderäte legten sich jüngst auf ein Zahlenwerk fest, das Investitionen im kommenden Jahr festschreibt, die sich bei rund 1,25 Millionen Euro bewegen. Beschlossen werden soll der Haushalt zu Beginn des neuen Jahres.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
1 min.
Neues Wohngebiet in der Nähe von Rochlitz: Zettlitz will Platz für Häuslebauer schaffen
Die Zettlitzer Gemeinderäte (Symbolfoto) sprechen jetzt über Ausgaben für das Jahr 2026.
Die Gemeinde Zettlitz investiert in die Zukunft: Neben dem Bau einer Straße in Methau geht es auch um ein neues Baugebiet.
Marion Gründler
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
24.08.2025
1 min.
Gemeinde Zettlitz investiert in Sicherheit
Am Feuerwehrdepot in Zettlitz soll der Anhänger mit Schlauchmaterial stationiert werden.
Bei Bränden zählt bisweilen jede Minute. Doch in Zettlitz liegen die Löschteiche weit entfernt.
Marion Gründler
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel