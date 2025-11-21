Was sich Zettlitz 2026 leisten will

Rochlitz
Die Schwerpunkte liegen beim Straßenbau und dem Ersatz dringend notwendiger Fahrzeuge für Feuerwehr und Bauhof.
Für die Gemeinde Zettlitz ist die Marschrichtung klar. Die Gemeinderäte legten sich jüngst auf ein Zahlenwerk fest, das Investitionen im kommenden Jahr festschreibt, die sich bei rund 1,25 Millionen Euro bewegen. Beschlossen werden soll der Haushalt zu Beginn des neuen Jahres.
