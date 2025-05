Was tun, wenn die Gelenke schmerzen?: Patientenforum auf Schloss Colditz gibt Antworten

Das Klinikum Mittweida bietet am 4. Juni erstmals ein Patientenforum „On Tour“ auf dem Schloss Colditz an. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Das Klinikum Mittweida bietet am 4. Juni erstmals ein Patientenforum „On Tour“ auf dem Schloss Colditz an. Thema ist „Arthrose und künstliche Gelenke – Behandlungsmöglichkeiten der Arthrose und aktuelle Entwicklungen in der Endoprothetik.“ Was tun, wenn die Gelenke schmerzen? Die Arthrose der Hüft- und Kniegelenke ist eine häufige Erkrankung. Oberarzt Carsten Naß vom Klinikum Mittweida will den Zuhörern einen Überblick über die Behandlungsmöglichkeiten geben und die Entwicklungen im Bereich der Kunstgelenke aufzeigen. Anhand von Beispielen will er vermitteln, welche Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie im Endo-Prothetik-Zentrum am Klinikum Mittweida bestehen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. (fp)