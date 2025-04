Wasserschaden zur Abi-Zeit am Gymnasium Hartha: Schlamm flutet Räume

Der Unterricht an der Schule musste ausfallen, nur die Prüfung konnte noch stattfinden.

Am Martin-Luther-Gymnasium Hartha ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Wasserschaden gekommen. Nach Informationen der „Freien Presse“ ist eine Wasserleitung am Hintereingang geplatzt. Dadurch drückte es Schlamm und Sand ins Gebäude, der Keller wurde mit Schlammwasser geflutet. Betroffen sind vor allem die Schulküche sowie zwei...