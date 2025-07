Wechselburg: 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Der Junge war mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengestoßen

Wechselburg.

Ein 15-jähriger Radfahrer ist bei einem schweren Unfall nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, befuhr der 15-Jährige am Montag, gegen 14.55 Uhr mit seinem Rennrad die Dorfstraße (Staatsstraße 240) aus Richtung Nöbeln in Richtung Seitenhain. Dabei kam der Junge mit seinem Rad nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden VW-Kleintransporter (Fahrer: 55), teilte die Polizeidirektion Chemnitz weiter mit. Der 15-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen dabei schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro, heißt es von der Polizei weiter. (fp)