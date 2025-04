Wechselburg: Meldeamt bleibt bis 28. März geschlossen

Aus Krankheitsgründen bleibt das Meldeamt in Wechselburg in dieser Woche geschlossen. Auch im April sind Schließungen geplant.

Wer bei der Gemeindeverwaltung Wechselburg einen Personalausweis beantragen möchte oder andere Anliegen zu erledigen hat, muss sich in diesem Monat und auch im April etwas in Geduld üben. Krankheitsbedingt bleibt das Einwohnermeldeamt in dieser Woche bis einschließlich 28. März geschlossen, teilt die Verwaltung mit. Außerdem ist das Rathaus...