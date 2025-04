Wechselburg: Singlewanderung im Herzen des Roten Porphyrlandes

Am Samstag, 26. April, können sich einsame Herzen bei einer gemeinsamen Wanderung kennenlernen.

Wechselburg.

Die nächste Singlewanderung der Volkshochschule Mittelsachsen findet am kommenden Samstag, 26. April von 10 bis 16 Uhr statt. Treff- und Endpunkt der Tour ist Wechselburg, die etwa zehn Kilometer lange Strecke führt dabei durch das Herz des Roten Porphyrlandes. Die Wanderung wird geleitet von Gästeführerin Renate Groeneveld und richtet sich an Teilnehmer im Alter von ca. 30 bis 50 Jahren. Nach der Tour besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit zur Einkehr, um bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Die Teilnahme an der Wanderung ist nur nach vorheriger Anmeldung über die Volkshochschule möglich unter Ruf 03727 2612 oder online unter www.vhs-mittelsachsen.de. (fp)