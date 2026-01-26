MENÜ
  „Wechselburg wird seine Strahlkraft behalten": Bürgermeister Daniel Bergert sieht für die Gemeinde auch nach der Klosterschließung Hoffnung

Daniel Bergert ist seit Juni 2022 Bürgermeister von Wechselburg. Er sieht Hoffnungsschimmer für die Gemeinde.
Daniel Bergert ist seit Juni 2022 Bürgermeister von Wechselburg. Er sieht Hoffnungsschimmer für die Gemeinde. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Wechselburg im Winter. Die Gemeinde ist gleichermaßen bei Erholungssuchenden und Brautpaaren beliebt.
Wechselburg im Winter. Die Gemeinde ist gleichermaßen bei Erholungssuchenden und Brautpaaren beliebt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Neueröffnung der Kegel- und Bowlingbahn Gut Holz in Wechselburg ist für die Gemeinde ein Hoffnungsschimmer.
Die Neueröffnung der Kegel- und Bowlingbahn Gut Holz in Wechselburg ist für die Gemeinde ein Hoffnungsschimmer. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
„Wechselburg wird seine Strahlkraft behalten“: Bürgermeister Daniel Bergert sieht für die Gemeinde auch nach der Klosterschließung Hoffnung
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wechselburg. Das Kloster in Wechselburg schließt seine Tore, doch Bürgermeister Daniel Bergert (CDU) blickt optimistisch in die Zukunft der Gemeinde. Welche Chancen bleiben trotz des Verlusts?

Freie Presse: Das Kloster wird in diesem Jahr endgültig schließen, der letzte Frater verlässt das Kloster. Was bedeutet das für Wechselburg und welche Auswirkungen wird die Schließung für die Gemeinde haben?
