Weg frei für Investitionen: Lunzenau beschließt Haushalt für 2026

Rochlitz
Lunzenau plant mit viel Geld für Straßenbau und Feuerwehr. Der Stadtrat hat den Etat nun beschlossen: Grünes Licht auch für die Rochlitzer Straße.
Im Haushalt für 2026 in Lunzenau ist das wichtigste Vorhaben der seit vielen Jahren geplante Bau der Rochlitzer Straße in Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Für das Projekt sind insgesamt rund 3,5 Millionen Euro veranschlagt. Davon trägt die Stadt 812.000 Euro. Die Feuerwehr bekommt für rund 700.000 Euro ein neues Fahrzeug HLF 20 (Eigenanteil...
