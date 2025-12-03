Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ab Frühjahr 2026 wird die Rochlitzer Straße in Lunzenau ausgebaut.
Ab Frühjahr 2026 wird die Rochlitzer Straße in Lunzenau ausgebaut. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Rochlitz
Weg frei für Investitionen: Lunzenau beschließt Haushalt für 2026
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lunzenau plant mit viel Geld für Straßenbau und Feuerwehr. Der Stadtrat hat den Etat nun beschlossen: Grünes Licht auch für die Rochlitzer Straße.

Im Haushalt für 2026 in Lunzenau ist das wichtigste Vorhaben der seit vielen Jahren geplante Bau der Rochlitzer Straße in Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Für das Projekt sind insgesamt rund 3,5 Millionen Euro veranschlagt. Davon trägt die Stadt 812.000 Euro. Die Feuerwehr bekommt für rund 700.000 Euro ein neues Fahrzeug HLF 20 (Eigenanteil...
