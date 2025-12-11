MENÜ
In der Fröhne bei Geringswalde können Weihnachtsbäume selbst ausgesucht und selbst geschlagen werden.
Bild: Symbolfoto: Florian Schuh/dpa
In der Fröhne bei Geringswalde können Weihnachtsbäume selbst ausgesucht und selbst geschlagen werden.

Rochlitz
Weihnachtsbäume selbst schlagen im Forstrevier Mittweida
Von Holk Dohle
In der Fröhne bei Geringswalde kann man am 13. Dezember wieder Weihnachtsbäume selbst schlagen. Kiefern, Blaufichten und Nordmanntannen stehen bereit. Wie die Anfahrt erfolgt.

In der Fröhne bei Geringswalde können am Samstag, 13. Dezember, von 9 bis 15 Uhr Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden. Das teilt der Staatsbetrieb Sachsenforst mit. Angeboten werden Kiefern, Blaufichten und Nordmanntannen zu Preisen von 20, 25 und 30 Euro. „Die Preise haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert“, sagt Revierleiter...
