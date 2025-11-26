Weihnachtszauber in Amerika, Wechselburg und Göritzhain: Märkte voller Magie und Tradition

Die ersten Weihnachtsmärkte in der Region öffnen und versprechen besinnliche Stunden und einzigartige Erlebnisse. Auf die Besucher warten Antikhändler, Theaterzauber und handgefertigte Schätze.

In wenigen Tagen öffnen in vielen Orten die Weihnachtsmärkte. Es gibt Stollen und Märchenbilder, der Weihnachtsmann steht für Geschenkewünsche bereit, und Besucher können noch das eine oder andere Geschenk erstehen. Die „Freie Presse“ verrät, wo magische Momente, Charme und besondere Überraschungen zu erleben sind.