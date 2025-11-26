Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Genau wie der Peniger Weihnachtsmarkt haben auch die Adventsmärkte in Wechselburg und Geithain Magisches und Märchenhaftes zu bieten.
Genau wie der Peniger Weihnachtsmarkt haben auch die Adventsmärkte in Wechselburg und Geithain Magisches und Märchenhaftes zu bieten. Bild: Manuel Niemann
Der Paul-Fleming-Chor lädt am 29. November zu einem Mitsing-Konzert in die St.-Ottokirche ein.
Der Paul-Fleming-Chor lädt am 29. November zu einem Mitsing-Konzert in die St.-Ottokirche ein. Bild: Mario Hösel/Archiv
Marco und Simone Elze veranstalten die erste „BahnHofsWeihnacht“ im Peniger Ortsteil Amerika. Besinnlich geht es am 29. November rund um den alten Bahnhof zu.
Marco und Simone Elze veranstalten die erste „BahnHofsWeihnacht“ im Peniger Ortsteil Amerika. Besinnlich geht es am 29. November rund um den alten Bahnhof zu. Bild: Mario Hösel/Archiv
In Penig gehört der Stollenanschnitt (hier Bürgermeister André Wolf, links, und Stefan Sparschuh von der gleichnamigen Bäckerei) fest zum Programm.
In Penig gehört der Stollenanschnitt (hier Bürgermeister André Wolf, links, und Stefan Sparschuh von der gleichnamigen Bäckerei) fest zum Programm. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Weihnachtszauber in Amerika, Wechselburg und Göritzhain: Märkte voller Magie und Tradition
Redakteur
Von Julia Czaja
Die ersten Weihnachtsmärkte in der Region öffnen und versprechen besinnliche Stunden und einzigartige Erlebnisse. Auf die Besucher warten Antikhändler, Theaterzauber und handgefertigte Schätze.

In wenigen Tagen öffnen in vielen Orten die Weihnachtsmärkte. Es gibt Stollen und Märchenbilder, der Weihnachtsmann steht für Geschenkewünsche bereit, und Besucher können noch das eine oder andere Geschenk erstehen. Die „Freie Presse“ verrät, wo magische Momente, Charme und besondere Überraschungen zu erleben sind.
