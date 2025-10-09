Weiske packt an: Heimat- und Kulturverein Geringswalde besetzt Chefposten neu

Rochlitz
Angeworben über den Gartenzaun, fuchst sich Denis Weiske jetzt in die Materie ein. Rückhalt kommt unter anderem von seiner Vorgängerin.
Der Heimat- und Kulturverein (HKV) Geringswalde startet mit verschlanktem Vorstand neu durch. An der Führungsspitze: Denis Weiske. Der Geringswalder löst Birgit Lietz ab, die den Posten neun Jahre inne hatte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.