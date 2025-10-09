Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Geringswalder Denis Weiske ist der neue Mann an der Spitze des Heimat- und Kulturvereins.
Der Geringswalder Denis Weiske ist der neue Mann an der Spitze des Heimat- und Kulturvereins. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Weiske packt an: Heimat- und Kulturverein Geringswalde besetzt Chefposten neu
Von Marion Gründler
Angeworben über den Gartenzaun, fuchst sich Denis Weiske jetzt in die Materie ein. Rückhalt kommt unter anderem von seiner Vorgängerin.

Der Heimat- und Kulturverein (HKV) Geringswalde startet mit verschlanktem Vorstand neu durch. An der Führungsspitze: Denis Weiske. Der Geringswalder löst Birgit Lietz ab, die den Posten neun Jahre inne hatte.
