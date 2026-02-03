MENÜ
Die Polizei warnt erneut vor Betrugsanrufen in der Region.
Die Polizei warnt erneut vor Betrugsanrufen in der Region. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Die Polizei warnt erneut vor Betrugsanrufen in der Region.
Die Polizei warnt erneut vor Betrugsanrufen in der Region. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Rochlitz
Welle von Betrugsanrufen: Falsche Polizisten in Chemnitz, Rochlitz und Mittweida
Redakteur
Von Luisa Ederle
Mehrere Bürger in Chemnitz, Mittweida und Rochlitz erhielten am Montag Betrugsanrufe von vermeintlichen Polizisten. Wie man sich schützen kann.

In Rochlitz, Chemnitz und Mittweida kam es am Montag zu einer Welle von Betrugsversuchen. Insgesamt wurden der Polizei 22 Fälle bekannt, in denen sich Kriminelle am Telefon als Polizisten ausgaben. Die Täter erfanden Geschichten, etwa über Diebesbanden, um den Angerufenen Informationen über ihre Vermögensverhältnisse zu entlocken. Ein...
