Weniger Kinder von Freiberg bis Mittweida: Wie sicher ist meine Kita?

Der Geburtenknick wirkt sich schon auf die Kindertagesstätten in Mittelsachsen aus – nicht nur Gruppen werden geschlossen. Eine Stadt will alle Kitas erhalten und geht einen anderen, aber teuren Weg.

Wer sein Kind dieser Tage in Mittweida an seiner Wunsch-Kita anmeldet, kann an eine andere Einrichtung verwiesen werden. Denn Mittweida hat als erste Kommune im Landkreis auf den landesweiten Geburtenrückgang reagiert und die Anzahl der Kita-Plätze reduziert. Schon zu Jahresbeginn stellte Oberbürgermeister Ralf Scheiber (CDU) die Pläne in...