Wenn die Luft raus ist: Geringswalde bietet Radlern erste Hilfe

Am Himmelfahrtstag scheint alles, was Beine hat, nur ein Ziel zu kennen: das Bahnhofsviertel. Dort geht die erste Servicestation direkt am Radweg in Betrieb.

Birgit Scharschmidt ist bedient. Noch vor der neu gebauten Brücke über den Klosterbach in Geringswalde geht ihr die Luft aus. Exakt im Vorderreifen des Fahrrades. Die Harthaerin ist am Himmelfahrtstag unterwegs auf dem Radweg, der einmal Waldheim mit Rochlitz verbinden wird. Auf der noch provisorischen holprigen Piste durch das Waldgebiet...