Wenn Mobbing Leben zerstört – Wie eine Schülerin gegen psychische Gewalt ankämpft

Auch wenn David viel unterwegs war, sagt Lena, sie habe ihn geliebt, vermisst ihn. Wir gehen in Davids altes Zimmer, es gehört jetzt Lena, weil es gemütlicher ist. Sein Name wurde außen an die Tür gemalt, er wurde 21 Jahre alt. An der Innenseite hängt ein Top-Model-Poster, weil Lena nicht wusste, was sie sonst hätte hinhängen sollen, um es zu...