Wie vor 1000 Jahren im fernen Byzanz: Leipziger lebt Geschichte in Rochlitz

Rocco Richter taucht gern ins Frühmittelalter ein, steckt Zeit und Herz in die genaue Darstellung. In Kürze tritt er zur Schlossbelebung in Rochlitz in Aktion. Wer hilft ihm in die Rüstung?

Sein Brot verdient Rocco Richter als Zahntechniker - zumindest in der Gegenwart. Doch regelmäßig „lebt" der 45-Jährige im Frühmittelalter. Dann ist er ein Offizier aus der byzantinischen Kaisergarde, mit Gewand, Helm, Schwert, Rüstung und jeder Menge Wissen über diese Zeit.