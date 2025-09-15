Wiesenbrand fordert Peniger Feuerwehr

Der Brand einer Wiese nahe „Zum Zeisig“ erforderte den Einsatz der Feuerwehr Penig. Der Einsatz verlief reibungslos. Die Brandursache bleibt unklar.

Einsatz für die Feuerwehr Penig: Am frühen Sonntagabend sind die Einsatzkräfte zum Gasthof „Zum Zeisig“ gerufen worden. Auf dem Grundstück hatte ein kleines Stück Wiese gebrannt. Mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen war die Feuerwehr etwa um 18 Uhr vor Ort, um den Brand zu löschen. „Zum Glück war es kein schwerwiegender...