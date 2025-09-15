Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr rückte zu einem Brand nahe des Gasthofes Zum Zeisig aus.
Die Feuerwehr rückte zu einem Brand nahe des Gasthofes Zum Zeisig aus. Bild: Thomas Cramer
Die Feuerwehr rückte zu einem Brand nahe des Gasthofes Zum Zeisig aus.
Die Feuerwehr rückte zu einem Brand nahe des Gasthofes Zum Zeisig aus. Bild: Thomas Cramer
Rochlitz
Wiesenbrand fordert Peniger Feuerwehr
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Brand einer Wiese nahe „Zum Zeisig“ erforderte den Einsatz der Feuerwehr Penig. Der Einsatz verlief reibungslos. Die Brandursache bleibt unklar.

Einsatz für die Feuerwehr Penig: Am frühen Sonntagabend sind die Einsatzkräfte zum Gasthof „Zum Zeisig“ gerufen worden. Auf dem Grundstück hatte ein kleines Stück Wiese gebrannt. Mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen war die Feuerwehr etwa um 18 Uhr vor Ort, um den Brand zu löschen. „Zum Glück war es kein schwerwiegender...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
08.09.2025
1 min.
Alarmierung für Rochlitzer Feuerwehr: Verwirrung um Einsatzort
Die Feuerwehr Rochlitz (hier bei einer Übung) musste am Sonntag den Brand zunächst suchen.
Ein kurioser Einsatz forderte die Rochlitzer Feuerwehr heraus. Trotz falscher Adresse fanden die 20 Einsatzkräfte den Brandort. Was war passiert?
Julia Czaja
11:00 Uhr
2 min.
Feuerwehr in Penig befreit Reh aus misslicher Lage
In der Kleingartenanlage Bergfrieden steckte ein Reh in misslicher Lage.
Ein Reh in der Klemme: Die Feuerwehr Penig wird zum tierischen Rettungseinsatz gerufen. Mit Tuch und Technik wird das Tier befreit.
Julia Czaja
Mehr Artikel