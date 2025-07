Windkraftgegner im Dilemma: Protestieren, aber ohne Erfolgsgarantie

Proteste gegen Windkraft sind immer legitim, aber rechtlich oft chancenlos, wie sich in Königsfeld zeigen könnte. Ein Kommentar von Julia Czaja.

Ob in Mittelsachsen, im Vogtland oder im Erzgebirge: In vielen Orten gibt es Proteste gegen die geplanten Windkraftanlagen. Es werden Bürgerinitiativen gegründet und Unterschriften gegen die Vorhaben gesammelt. Und so legitim solche Proteste und Widerstände auch sind, so eindeutig ist die Gesetzeslage.