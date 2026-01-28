MENÜ
In der Naturschutzstation Weiditz können Kinder Futterhäuschen bauen.
In der Naturschutzstation Weiditz können Kinder Futterhäuschen bauen. Bild: Oskar - stock.adobe.com
Rochlitz
Winterhilfe für Vögel: Naturschutzstation Weiditz lädt zum kreativen Aktionstag
Redakteur
Von Julia Czaja
Die Naturschutzstation Weiditz lädt zum Aktionstag ein, um Vögeln im Winter zu helfen. Kinder gestalten Futterhäuser und Nistkästen. Welche weiteren Pläne hat die Station noch?

Bei Schnee und Kälte fällt es Vögeln schwer, ausreichend Futter zu finden. In der kargen Winterlandschaft ist das Nahrungsangebot rar. Tierfreunde können den Vögeln jedoch dabei helfen, den Winter zu überstehen, indem sie für Unterschlupf und Nahrung sorgen.
