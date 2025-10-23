„Wir sind total happy“: Schüler ziehen in früheres Arbeitsamt in Rochlitz

Die Freude ist groß: Denn nach Jahren der Enge haben Schüler und Lehrerinnen der „Regenbogen“-Grundschule in Rochlitz endlich ausreichend Platz. Die Schulleiterin spricht sogar von Luxus.

Was lange währt, wird endlich gut: In das frühere Rochlitzer Arbeitsamt, das seit dem Weggang der Behörde im Jahr 2020 leer stand, ist neues Leben eingezogen. Seit drei Wochen werden drei von zwölf Klassen der „Regenbogen"-Grundschule darin unterrichtet. „Hurra, die Erweiterung ist da", sagt Schulleiterin Petra Döppling. „Wir sind...