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In Milkau musste die Feuerwehr zwei Bewohner aus einer Wohnung retten.
In Milkau musste die Feuerwehr zwei Bewohner aus einer Wohnung retten. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Feuerwehrleute mussten mit Atemschutz in die Brandwohnung, um die Flammen zu löschen und die Bewohner ins Freie zu bringen.
Die Feuerwehrleute mussten mit Atemschutz in die Brandwohnung, um die Flammen zu löschen und die Bewohner ins Freie zu bringen. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Viele Hausratgegenstände wurden durch die Flammen, durch Hitze und Löschwasser zerstört.
Viele Hausratgegenstände wurden durch die Flammen, durch Hitze und Löschwasser zerstört. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
In Milkau musste die Feuerwehr zwei Bewohner aus einer Wohnung retten.
In Milkau musste die Feuerwehr zwei Bewohner aus einer Wohnung retten. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Feuerwehrleute mussten mit Atemschutz in die Brandwohnung, um die Flammen zu löschen und die Bewohner ins Freie zu bringen.
Die Feuerwehrleute mussten mit Atemschutz in die Brandwohnung, um die Flammen zu löschen und die Bewohner ins Freie zu bringen. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Viele Hausratgegenstände wurden durch die Flammen, durch Hitze und Löschwasser zerstört.
Viele Hausratgegenstände wurden durch die Flammen, durch Hitze und Löschwasser zerstört. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Update
Rochlitz
Wohnungsbrand in Erlauer Ortsteil Milkau: Zwei Menschen aus Mehrfamilienhaus gerettet
Von Dietmar Thomas
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Ein Brand in Milkau beschäftigte am Samstag 66 Feuerwehrleute. Zwei Bewohner wurden gerettet, die Wohnung zerstört. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Am Samstagvormittag hat es im Erlauer Ortsteil Milkau auf der Schönfelder Straße in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 9.40 Uhr unter dem Stichwort „Brand – Menschenleben in Gefahr“ alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Einsatzleiter Ralf Grundmann zufolge bereits dichter, schwarzer Rauch aus einer...
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Erschienen am: 21.03.2026 | 17:06 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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