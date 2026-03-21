Wohnungsbrand in Erlauer Ortsteil Milkau: Zwei Menschen aus Mehrfamilienhaus gerettet

Ein Brand in Milkau beschäftigte am Samstag 66 Feuerwehrleute. Zwei Bewohner wurden gerettet, die Wohnung zerstört. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Am Samstagvormittag hat es im Erlauer Ortsteil Milkau auf der Schönfelder Straße in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 9.40 Uhr unter dem Stichwort „Brand – Menschenleben in Gefahr“ alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Einsatzleiter Ralf Grundmann zufolge bereits dichter, schwarzer Rauch aus einer...