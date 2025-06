Zehn Jahre Schubkarrenrennen: Obergräfenhainer Fest mit Tradition

Obergräfenhain feiert: Vom Schubkarrenrennen bis zu Blasmusik. Im Peniger Ortsteil wird auch am Sonntag noch viel geboten im Programm.

Im Peniger Ortsteil Obergräfenhain wird auch am Sonntag noch kräftig gefeiert. Seit Freitag wird beim Dorffest Musik, Essen und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm geboten, organisiert vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Bei einigen Aktionen sind die Gäste nicht nur Zuschauer, wie beim Schubkarrenrennen, das in diesem Jahr am...