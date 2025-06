Zeitreise durch Jahrzehnte: Wechselburgs Schlossgartenfest begeistert mit Oldtimern

Wechselburgs Schlossgartenfest am 20. und 21. Juni bietet Historie zum Anfassen. 30 Oldtimer ziehen die Blicke auf sich. Das Fest hat zudem einen ganz besonderen Schönheitswettbewerb zu bieten.

Das Schlossgartenfest in Wechselburg am 20. und 21. Juni entführt seine Besucher in die Vergangenheit - eine Reise in die 1930er-, die turbulenten 1950er- und die 1960er-Jahre. Doch auch die Gegenwart spielt eine große Rolle. Denn das Highlight des jährlichen Festes wird eine Oldtimerausfahrt sein, bei der Fahrzeuge und Fahrer gleichermaßen...