Zettlitz: Arnsdorfer Straße wegen Rohrausbau gesperrt

Die Arnsdorfer Straße in Zettlitz wird ab Mittwoch gesperrt. Eine Umleitung führt durch die Ceesewitzer Straße. Welche Bauarbeiten sind geplant?

In der Gemeinde Zettlitz kommt es ab Mittwoch, 24. September, zu Verkehrseinschränkungen. Betroffen ist die Arnsdorfer Straße. Der Abschnitt zwischen der Hausnummer 29 und der Ceesewitzer Straße muss gesperrt werden. Grund hierfür ist der Ausbau eines Mantelrohrs für eine Ferngasleitung.