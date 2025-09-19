Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Zettlitz muss die Arnsdorfer Straße mehrere Tage lang gesperrt werden.
In Zettlitz muss die Arnsdorfer Straße mehrere Tage lang gesperrt werden. Bild: Marion Gründler
In Zettlitz muss die Arnsdorfer Straße mehrere Tage lang gesperrt werden.
In Zettlitz muss die Arnsdorfer Straße mehrere Tage lang gesperrt werden. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Zettlitz: Arnsdorfer Straße wegen Rohrausbau gesperrt
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arnsdorfer Straße in Zettlitz wird ab Mittwoch gesperrt. Eine Umleitung führt durch die Ceesewitzer Straße. Welche Bauarbeiten sind geplant?

In der Gemeinde Zettlitz kommt es ab Mittwoch, 24. September, zu Verkehrseinschränkungen. Betroffen ist die Arnsdorfer Straße. Der Abschnitt zwischen der Hausnummer 29 und der Ceesewitzer Straße muss gesperrt werden. Grund hierfür ist der Ausbau eines Mantelrohrs für eine Ferngasleitung.
