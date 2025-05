Ziel erreicht: Geringswalder Bahnhof wird zum Bikertreff

Am Himmelfahrtstag eröffnet der Förderverein Sport und Kultur Geringswalde eines der Seitengebäude am einstigen Bahnhof. Der neue Bikertreff hat bietet nicht nur eine Ruhezone.

Fugenmörtel klatscht an die Westwand. Und wird akribisch verrieben. Die Spalten im Backstein müssen dicht sein, damit keine Feuchtigkeit ins Gebäude dringt. Gegenüber dem, was der Förderverein Sport und Kultur Geringswalde in den zurückliegenden Monaten auf dem Areal des einstigen Bahnhofs gestemmt hat, ist das jetzt eher ein...