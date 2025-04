Zu schnell vor der Grundschule Erlau? Blitzer aufgestellt

Schon in der Vergangenheit standen mobile Blitzgeräte, die der Landkreis gemietet hatte, an verschiedenen Stellen in Mittelsachsen.

Teure Fotos erhalten diejenigen Autofahrer, die in den vergangenen Tagen vor der Grundschule Erlau nicht aufgepasst haben. Hier gilt zur Schulzeit Tempo 30 - was offenbar mit einem mobilen Blitzgerät des Landkreises überprüft wurde. Am Dienstagnachmittag stand es noch. Eine Anfrage zu Details zum Gerät beantwortete das Landratsamt bis... Teure Fotos erhalten diejenigen Autofahrer, die in den vergangenen Tagen vor der Grundschule Erlau nicht aufgepasst haben. Hier gilt zur Schulzeit Tempo 30 - was offenbar mit einem mobilen Blitzgerät des Landkreises überprüft wurde. Am Dienstagnachmittag stand es noch. Eine Anfrage zu Details zum Gerät beantwortete das Landratsamt bis...