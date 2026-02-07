Zukunft in Mittelsachsen: Noch Ausstellerplätze für Fachkräftemesse in Döbeln frei

Die Karrieremesse „ZIM – Zukunft in Mittelsachsen“ in Döbeln bietet Unternehmen die Gelegenheit, mit Fachkräften und Auszubildenden in Kontakt zu treten.

Für die Karrieremesse „ZIM – Zukunft in Mittelsachsen“ am 15. April in Döbeln sind laut Landratsamt noch freie Ausstellerplätze verfügbar. Die Fachkräftemesse richtet sich an alle, die sich über Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region informieren möchten. Sie bietet Unternehmen die Gelegenheit,...