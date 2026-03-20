„Zum grünen Hof“ Markersdorf: Frühjahrsputz für Kabarett, Frühlingsfest und Dorfjubiläum

Rochlitz
„Zum grünen Hof“ in Markersdorf ist ein Anziehungspunkt. Neben Raumgröße und Ausstattung lockt das vielseitige Veranstaltungsprogramm des Landvereins. Mehrere Höhepunkte stehen bevor.
In den Peniger Ortsteilen wird Gemeinschaft gelebt: Die Niedersteinbacher haben mit dem Verein Nistplatz eine Anlaufstelle geschaffen, während die Arnsdorfer ihr Feuerwehrgerätehaus und Freizeitzentrum in Eigenregie um- und ausbauen. Auch Markersdorf reiht sich in diese Auflistung ein. Der Landverein „Zum grünen Hof“ bringt im...
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