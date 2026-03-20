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Frank Günther vom Landverein „Zum grünen Hof“ gibt einen Ausblick auf die Höhepunkte.
Frank Günther vom Landverein „Zum grünen Hof“ gibt einen Ausblick auf die Höhepunkte. Foto: Julia Czaja
Frank Günther vom Landverein „Zum grünen Hof“ gibt einen Ausblick auf die Höhepunkte.
Frank Günther vom Landverein „Zum grünen Hof“ gibt einen Ausblick auf die Höhepunkte. Foto: Julia Czaja
Rochlitz
„Zum grünen Hof“ Markersdorf: Frühjahrsputz für Kabarett, Frühlingsfest und Dorfjubiläum
Redakteur
Von Julia Czaja
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„Zum grünen Hof“ in Markersdorf ist ein Anziehungspunkt. Neben Raumgröße und Ausstattung lockt das vielseitige Veranstaltungsprogramm des Landvereins. Mehrere Höhepunkte stehen bevor.

In den Peniger Ortsteilen wird Gemeinschaft gelebt: Die Niedersteinbacher haben mit dem Verein Nistplatz eine Anlaufstelle geschaffen, während die Arnsdorfer ihr Feuerwehrgerätehaus und Freizeitzentrum in Eigenregie um- und ausbauen. Auch Markersdorf reiht sich in diese Auflistung ein. Der Landverein „Zum grünen Hof“ bringt im...
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