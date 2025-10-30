Zwei Menschen bei Unfall in Mutzscheroda verletzt

Auf der B175 bei Mutzscheroda sind am Mittwochabend zwei Autos zusammengestoßen.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Bundesstraße 175 nahe des Wechselburger Ortsteils Mutzscheroda sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war gegen 18 Uhr sind ein Opel und ein Mini auf der Kreuzung der S 242 und der B175 zusammengestoßen. Der Opel-Fahrer (32 Jahre) war aus Richtung Geithain kommend in...