Finanzminister Lars Klingbeil nimmt gigantische Schulden auf und muss doch dafür kämpfen, dass in den Ressorts kräftig gespart wird.
Finanzminister Lars Klingbeil nimmt gigantische Schulden auf und muss doch dafür kämpfen, dass in den Ressorts kräftig gespart wird. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Finanzminister Lars Klingbeil nimmt gigantische Schulden auf und muss doch dafür kämpfen, dass in den Ressorts kräftig gespart wird.
Finanzminister Lars Klingbeil nimmt gigantische Schulden auf und muss doch dafür kämpfen, dass in den Ressorts kräftig gespart wird. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Deutschland
Armer reicher Klingbeil
Redakteur
Von Tobias Peter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Steuerschätzung könnte Finanzminister Lars Klingbeil ein wenig Luft verschaffen. Doch die hohen Schulden, die jetzt angehäuft werden, stellen Deutschland vor Probleme.

Der Kabarettist Rainald Grebe hat einmal eine spöttische Hymne über den früheren sozialdemokratischen Finanzminister Hans Eichel (SPD) geschrieben. „Hans Eichel hat drei Töchter“, heißt es darin. „Die spielen gern im Garten.“ Und weiter: „Die Töchter heißen alle Hans. Das spart Visitenkarten.“
