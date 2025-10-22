Armer reicher Klingbeil

Die Steuerschätzung könnte Finanzminister Lars Klingbeil ein wenig Luft verschaffen. Doch die hohen Schulden, die jetzt angehäuft werden, stellen Deutschland vor Probleme.

Der Kabarettist Rainald Grebe hat einmal eine spöttische Hymne über den früheren sozialdemokratischen Finanzminister Hans Eichel (SPD) geschrieben. „Hans Eichel hat drei Töchter", heißt es darin. „Die spielen gern im Garten." Und weiter: „Die Töchter heißen alle Hans. Das spart Visitenkarten."