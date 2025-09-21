Bahn-Chefin: Ein schwieriger Spitzenjob zum Geburtstag

Deutschland
Mit der Südtirolerin soll künftig erstmals eine Frau an der Spitze des krisengeschüttelten Staatskonzerns stehen – und im Erfolgsfall könnte die vielseitige Topmanagerin ihre Karriere krönen.
Am 24. September feiert Evelyn Palla ihren 52. Geburtstag. Punktgenau kommt ein ganz besonderes Geschenk von der Bundesregierung: Die Südtirolerin soll neue Vorstandschefin der Deutschen Bahn AG werden. An diesem Montag will der federführende Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die längst überfällige Eigentümerstrategie für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.