Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Soll neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn werden: Evelyn Palla, derzeit Bahn-Regionalverkehrsvorständin.
Soll neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn werden: Evelyn Palla, derzeit Bahn-Regionalverkehrsvorständin. Bild: Annette Riedl/dpa
Soll neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn werden: Evelyn Palla, derzeit Bahn-Regionalverkehrsvorständin.
Soll neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn werden: Evelyn Palla, derzeit Bahn-Regionalverkehrsvorständin. Bild: Annette Riedl/dpa
Deutschland
Bahn-Chefin: Ein schwieriger Spitzenjob zum Geburtstag
Von Thomas Wüpper
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Südtirolerin soll künftig erstmals eine Frau an der Spitze des krisengeschüttelten Staatskonzerns stehen – und im Erfolgsfall könnte die vielseitige Topmanagerin ihre Karriere krönen.

Am 24. September feiert Evelyn Palla ihren 52. Geburtstag. Punktgenau kommt ein ganz besonderes Geschenk von der Bundesregierung: Die Südtirolerin soll neue Vorstandschefin der Deutschen Bahn AG werden. An diesem Montag will der federführende Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die längst überfällige Eigentümerstrategie für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
21.09.2025
4 min.
Evelyn Palla: Südtirolerin mit viel Bahn-Erfahrung
Die designierte neue Bahnchefin hat vor einigen Monaten selbst einen Lokführerschein gemacht.
Nach dpa-Informationen soll mit Evelyn Palla erstmals eine Frau die Bahn lenken. Was die Bahn und die Fahrgäste von ihr erwarten können.
Fabian Nitschmann, dpa
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:01 Uhr
2 min.
Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef
Ralf Rangick muss noch etwas im Krankenhaus bleiben. (Archivbild)
Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
21.09.2025
6 min.
Evelyn Palla soll erste Bahnchefin werden
Die designierte neue Bahnchefin hat vor einigen Monaten selbst einen Lokführerschein absolviert.
Nach dpa-Informationen soll mit Evelyn Palla erstmals eine Frau die Bahn lenken. Was sie beim bundeseigenen Konzern bereits bewegen konnte - und welche Herausforderungen sie erwarten.
Fabian Nitschmann, Matthias Arnold und Andreas Hoenig, dpa
Mehr Artikel