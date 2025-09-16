Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ringt beim Festakt zur Wiedereröffnung der Synagoge Reichenbachstraße um Fassung. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ringt beim Festakt zur Wiedereröffnung der Synagoge Reichenbachstraße um Fassung. Bild: Sven Hoppe/dpa
Deutschland
Bundeskanzler so emotional wie selten zuvor: Merz weint bei Synagogen-Wiederöffnung
Redakteur
Von Jürgen Becker
So aufgewühlt hat die Öffentlichkeit Bundeskanzler Friedrich Merz noch nie gesehen: Bei der Wiedereröffnung einer Synagoge muss er weinen.

München.

Es ist für Bundeskanzler Friedrich Merz offenbar ein sehr emotionaler Moment: Beim Festakt zur Wiedereröffnung der Synagoge Reichenbachstraße in München ist er am Montagabend so gerührt, dass ihm Tränen über die Wangen laufen.

Synagoge bei Pogrom verwüstet

Die Synagoge Reichenbachstraße liegt im Münchner Gärtnerplatzviertel. Sie war einmal die Münchner Hauptsynagoge gewesen. 1931 erbaut, wurde sie 1938 aber von Nazis in der Reichspogromnacht massiv verwüstet und anschließend als Werkstatt und Lager zweckentfremdet. Nach dem Krieg war sie nur notdürftig instandgesetzt und am 20. Mai 1947 wiedereröffnet worden. Dann stand sie nach dem Bau der neuen Synagoge in der bayerischen Landeshauptstadt seit 2006 leer und war dem Verfall ausgesetzt.

Die Stimme von Merz zittert

Knapp 87 Jahre nach den Pogromen ist die Synagoge jetzt saniert und am Montag feierlich wiedereröffnet worden. Bundeskanzler Merz erinnert in seiner Rede beim Festakt an die unmenschlichen Verbrechen der Nationalsozialisten an Juden. Seine Stimme zittert dabei. Dann spricht er die Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander an, die die Sanierung der Synagoge seit 2011 vorangetrieben hatte: „Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass Sie als Kind immer wieder diese eine Frage stellten: ,ob denn den Juden niemand geholfen habe‘“, sagt Merz. Bei diesen Worten stockt er, kämpft mit sich, Tränen laufen über seine Wangen, seine Stimme ist brüchig. „Auch heute noch müssen wir das Entsetzen darüber zulassen, dass die Allermeisten nicht geholfen haben.“ Nur so lasse sich verstehen, was es bedeutet habe, dass sich Jüdinnen und Juden entschlossen hätten, in Deutschland zu bleiben oder dorthin zurückzukehren.

Merz: Bin beschämt

Später sagt er, dass er entsetzt darüber sei, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder aufgeflammt sei. „Ich möchte ihnen sagen, wie sehr mich das beschämt, als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, aber auch als Deutscher, als Kind der Nachkriegsgeneration, als Kind, das aufgewachsen ist mit dem ‚Nie wieder‘ als Auftrag, als Pflicht, als Versprechen.“

„Zu lange die Augen verschlossen“

„Wir haben in Politik und Gesellschaft zu lange die Augen davor verschlossen, dass von den Menschen, die in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind, ein beachtlicher Teil in Herkunftsländern sozialisiert wurde, in denen Antisemitismus geradezu Staatsdoktrin ist, Israelhass schon Kindern vermittelt wird“, führt Merz aus und betont: „Ich sage von dieser Stelle aus deshalb jeder Form des alten und des neuen Antisemitismus in Deutschland namens der gesamten Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland den Kampf an.“ Dann gibt er ein Versprechen: „Ich möchte Ihnen im Namen der Bundesregierung sagen, dass wir alles tun werden, was in unserer Macht steht, damit Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland ohne Angst leben, feiern, studieren können.“ Er wünsche sich, „dass jüdisches Leben in Deutschland eines Tages wieder ohne Polizeischutz auskommt. Wir dürfen uns daran nicht gewöhnen, dass dies nun schon seit Jahrzehnten offenbar notwendig ist“, so Merz.

Söder dankt Merz

Der ganze Saal fühlt mit dem Bundeskanzler. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagt später: „Wir haben gespürt, wie nahe dir das ging. Danke.“

An dem Festakt nahmen neben Friedrich Merz und Marcus Söder auch die Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Oberbürgermeister Dieter Reiter sowie der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und Israels Botschafter Ron Prosor teil. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
