Regionale Nachrichten und News
  • Erhöht Haseloffs Rückzug als Ministerpräsident Sachsen-Anhalts die Chancen für Deutschlands erste AfD-Landesregierung?

Seit April 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt: der mittlerweile 71-jährige CDU-Politiker Reiner Haseloff.
Bild: Christian Schroedter/Imago/Archiv
Seit April 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt: der mittlerweile 71-jährige CDU-Politiker Reiner Haseloff.
Seit April 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt: der mittlerweile 71-jährige CDU-Politiker Reiner Haseloff. Bild: Christian Schroedter/Imago/Archiv
Deutschland
Erhöht Haseloffs Rückzug als Ministerpräsident Sachsen-Anhalts die Chancen für Deutschlands erste AfD-Landesregierung?
Redakteur
Von Tino Moritz
Nach der Landtagswahl am 6. September 2026 will die AfD erstmals einen Ministerpräsidenten stellen. Amtsinhaber Haseloff tritt nicht wieder an – und bekennt sich zu seinem Wunschnachfolger.

Für Reiner Haseloff ist es nur so etwas wie der Vollzug einer fünf Jahre alten Ankündigung – so sagt er es zumindest, als er gemeinsam mit CDU-Landeschef und Wunschnachfolger Sven Schulze am Donnerstag auf der Terrasse der Magdeburger Parteizentrale auf ziemlich viele TV-Kameras blickt. Schon vor fünf Jahren habe er erklärt, nur noch eine...
