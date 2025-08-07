Erhöht Haseloffs Rückzug als Ministerpräsident Sachsen-Anhalts die Chancen für Deutschlands erste AfD-Landesregierung?

Nach der Landtagswahl am 6. September 2026 will die AfD erstmals einen Ministerpräsidenten stellen. Amtsinhaber Haseloff tritt nicht wieder an – und bekennt sich zu seinem Wunschnachfolger.

Für Reiner Haseloff ist es nur so etwas wie der Vollzug einer fünf Jahre alten Ankündigung – so sagt er es zumindest, als er gemeinsam mit CDU-Landeschef und Wunschnachfolger Sven Schulze am Donnerstag auf der Terrasse der Magdeburger Parteizentrale auf ziemlich viele TV-Kameras blickt. Schon vor fünf Jahren habe er erklärt, nur noch eine...