MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Faule Arbeitnehmer oder in manchen Branchen sogar vorgegeben? Die hohe Teilzeit-Quote in Deutschland schlägt Wellen.
Faule Arbeitnehmer oder in manchen Branchen sogar vorgegeben? Die hohe Teilzeit-Quote in Deutschland schlägt Wellen. Bild: Sven Simon
Faule Arbeitnehmer oder in manchen Branchen sogar vorgegeben? Die hohe Teilzeit-Quote in Deutschland schlägt Wellen.
Faule Arbeitnehmer oder in manchen Branchen sogar vorgegeben? Die hohe Teilzeit-Quote in Deutschland schlägt Wellen. Bild: Sven Simon
Deutschland
Frontalangriff oder notwendige Reform? Die Kontroverse um den Teilzeit-Anspruch
Von Jens Eumann, Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Lifestyle-Teilzeit“: Ein Begriff, der Wellen schlägt und den CDU-Parteitag im Februar in eine kontroverse Debatte über die Zukunft der Teilzeitarbeit stürzen könnte.

Mit seiner Forderung, den Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung zu beschränken, hat der Wirtschaftsflügel der CDU eine hitzige Debatte ausgelöst. Mit dem Schlagwort „Lifestyle-Teilzeit“ richtet die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) einen Antrag an den CDU-Bundesparteitag im Februar. Ziel: Teilzeitbeschäftigung wieder zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
13:55 Uhr
4 min.
Lifestyle oder Familienpflicht?
Gitta Connemann gibt sich bei ihrem Ruf nach weniger Teilzeit kämpferisch. (Archivbild)
Mit der Forderung nach weniger Teilzeit entfacht der Wirtschaftsflügel der Union eine Debatte. Wie ist die Lage wirklich, wie groß sind die Umsetzungschancen und wo geht die Entwicklung hin?
Basil Wegener, dpa
25.01.2026
3 min.
Lifestyle oder notwendig? CDU löst Debatte über Teilzeit aus
Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland in Teilzeit gearbeitet wie heute. (Symbolbild)
Kinderbetreuung, Pflege, Weiterbildung – nur noch bei solchen besonderen Gründen sollten Beschäftigte Anspruch auf Teilzeit haben, lautet der Vorschlag. Aber das sehen auch in der Union nicht alle so.
Mehr Artikel