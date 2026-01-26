Frontalangriff oder notwendige Reform? Die Kontroverse um den Teilzeit-Anspruch

Deutschland
„Lifestyle-Teilzeit“: Ein Begriff, der Wellen schlägt und den CDU-Parteitag im Februar in eine kontroverse Debatte über die Zukunft der Teilzeitarbeit stürzen könnte.
Mit seiner Forderung, den Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung zu beschränken, hat der Wirtschaftsflügel der CDU eine hitzige Debatte ausgelöst. Mit dem Schlagwort „Lifestyle-Teilzeit“ richtet die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) einen Antrag an den CDU-Bundesparteitag im Februar. Ziel: Teilzeitbeschäftigung wieder zum...
