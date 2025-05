Jugendliche im Süden haben die besten Zukunftschancen

Eine neue Studie zeigt, dass es junge Menschen im Osten in der Regel schwerer haben. Gewinner sind jene aus Bayern und Baden-Württemberg.

Dass die Zukunftschancen junger Menschen in Deutschland entscheidend vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ist eine bedauernswerte, aber alt bekannte Tatsache. Dass sie aber auch ganz erheblich davon abhängen, wo die Kinder und Jugendlichen leben, zeigt nun der am Montag veröffentlichte Teilhabeatlas, den das Berlin-Institut gestern in der...