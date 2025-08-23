Juso-Chef: SPD darf bei Sozialkürzungen keinen Zentimeter mitgehen

Deutschland
Der Bundesvorsitzende der Jusos, Philipp Türmer, warnt vor Leistungskürzungen in den Sozialversicherungen. Auch das Bürgergeld könne eine Gewissensfrage für Abgeordnete sein. Von der SPD-Führung fordert er einen klareren Kurs, wie er im Interview mit der „Freien Presse“ sagt.
Freie Presse: Die schwarz-rote Bundesregierung ist seit mehr als 100 Tagen im Amt. Welche Note geben Sie ihr?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.