Die SPD-Regierungsmannschaft muss ihre Rolle noch finden, meint Juso-Chef Philipp Türmer.
Die SPD-Regierungsmannschaft muss ihre Rolle noch finden, meint Juso-Chef Philipp Türmer.
Deutschland
Juso-Chef: SPD darf bei Sozialkürzungen keinen Zentimeter mitgehen
Redakteur
Von Tobias Peter
Der Bundesvorsitzende der Jusos, Philipp Türmer, warnt vor Leistungskürzungen in den Sozialversicherungen. Auch das Bürgergeld könne eine Gewissensfrage für Abgeordnete sein. Von der SPD-Führung fordert er einen klareren Kurs, wie er im Interview mit der „Freien Presse“ sagt.

Freie Presse: Die schwarz-rote Bundesregierung ist seit mehr als 100 Tagen im Amt. Welche Note geben Sie ihr?
