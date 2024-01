Kindergeld und Kinderfreibetrag - Koalition ringt um Lösung

Die Ampelkoalition ist spät dran – aber jetzt ist es offenbar so weit. In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses einigten sich SPD, Grüne und FDP auf den Entwurf für einen Etat 2024. Er umfasst Ausgaben von 476,8 Milliarden Euro und neue Kredite in Höhe von 39 Milliarden Euro. Was ändert sich jetzt? Das Wichtigste zum Haushalt 2024 in Fragen und Antworten.