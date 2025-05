Reichinnek: „Soziale Probleme sind Hauptgrund für den Aufstieg der AfD“

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek ist die populärste Politikerin ihrer Partei. Kurz vor dem Bundesparteitag ab Freitag in Chemnitz spricht sie darüber, wie die Linke in Zeiten von Schwarz-Rot sich im Bundestag positionieren will. Und sie fordert die Union auf, den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken nun Vergangenheit sein zu lassen.

Freie Presse: Im Bundestagswahlkampf war die Linke plötzlich sehr präsent. Wie groß ist die Gefahr, dass sie in Zukunft zwischen der medialen Wucht der Großen Koalition und dem Lärm der AfD nicht mehr durchdringen? Freie Presse: Im Bundestagswahlkampf war die Linke plötzlich sehr präsent. Wie groß ist die Gefahr, dass sie in Zukunft zwischen der medialen Wucht der Großen Koalition und dem Lärm der AfD nicht mehr durchdringen?