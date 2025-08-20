Sagen Sie uns Ihre Meinung: Sollten deutsche Soldaten in der Ukraine für Sicherheit sorgen?

Die Bundesregierung denkt offen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach. Auch mit dem Einsatz deutscher Soldaten? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist dagegen. Was denken Sie?

Chemnitz. Michael Kretschmer (CDU) hat sich gegen den Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine ausgesprochen. “Dass deutsche Soldaten in der Ukraine kämpfen, darf kein Thema sein”, sagte Kretschmer dem Spiegel. Damit sorgte Sachsens Ministerpräsident für Aufsehen, auch weil diese Aussage von der Linie der Bundes-CDU abweicht.

Während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einen Bundeswehreinsatz in der Ukraine nicht ausschließt, argumentiert Michael Kretschmer, der Bundeswehr fehlten die Voraussetzungen für einen solchen Einsatz: “Man soll nur so stark auftreten, wie man ist”, sagte Kretschmer dem Spiegel.

Die aktuellen Gespräche zwischen der EU, der Ukraine, den USA und Russland deuten allerdings auf potenzielle Verhandlungen hin. Eine Bedingung, die dafür immer wieder genannt wird, sind sogenannte Sicherheitsgarantien. Sprich: ausländische Soldaten werden in der Ukraine stationiert, um vor Ort für Sicherheit und Frieden zu sorgen und um Putins Russland von weiteren Angriffen abzuschrecken. Von deutschen Soldaten, die aktiv in der Ukraine kämpfen, wie es Michael Kretschmer nun gesagt hat, ist bisher nicht die Rede. Im Ernstfall wäre dies jedoch vermutlich die Ultima Ratio.

Die Freie Presse möchte wissen, wie unsere Leserschaft über diese Frage denkt: Sollten deutsche Soldaten in der Ukraine stationiert werden, um dort für Sicherheitsgarantien zu sorgen? Schreiben Sie uns gerne in einem kurzen Statement Ihre Meinung. Wir veröffentlichen im Nachgang einige repräsentative Antworten aus der Umfrage.