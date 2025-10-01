Vereint in Ungleichheit: Hat die CDU den Osten vergessen?

35 Jahre nach der Deutschen Einheit zeigt sich: Nach einer erfolgreichen Aufbauphase kann der Osten nicht weiter zum Westen aufschließen. Wir müssen dringend über die ungleich verteilten Vermögen reden.

Als Friedrich Merz noch Oppositionsführer war, machte er der Ampelkoalition im Bundestag ein Angebot: In der Debatte zum Stand der deutschen Einheit schlug er den Regierungsparteien vor, gemeinsam darüber zu sprechen, wie man das große Wohlstandsdefizit durch Vermögen im Osten ausgleichen kann. Wohlstand für alle, wie einst Ludwig Erhard...