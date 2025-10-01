Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einig Vaterland? Deutsche aus Ost und West feiern am 3. Oktober 1990 die Wiedervereinigung am Brandenburger Tor in Berlin Heute wächst die Kluft wieder. Bild: imago images/Kyodo News
Einig Vaterland? Deutsche aus Ost und West feiern am 3. Oktober 1990 die Wiedervereinigung am Brandenburger Tor in Berlin Heute wächst die Kluft wieder. Bild: imago images/Kyodo News
Meinung
Deutschland
Vereint in Ungleichheit: Hat die CDU den Osten vergessen?
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

35 Jahre nach der Deutschen Einheit zeigt sich: Nach einer erfolgreichen Aufbauphase kann der Osten nicht weiter zum Westen aufschließen. Wir müssen dringend über die ungleich verteilten Vermögen reden.

Als Friedrich Merz noch Oppositionsführer war, machte er der Ampelkoalition im Bundestag ein Angebot: In der Debatte zum Stand der deutschen Einheit schlug er den Regierungsparteien vor, gemeinsam darüber zu sprechen, wie man das große Wohlstandsdefizit durch Vermögen im Osten ausgleichen kann. Wohlstand für alle, wie einst Ludwig Erhard...
01.10.2025
3 min.
Ostbeauftragte für neue Verteilung von Vermögen
Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser: "35 Jahre nach der Deutschen Einheit haben wir immer noch verkrustete Vermögensverhältnisse in Deutschland."
Kurz vor dem 3. Oktober stellt Elisabeth Kaiser ihren Jahresbericht vor. Einige Trends zwischen Ost- und Westdeutschland machen auch ihr Sorge.
01.10.2025
5 min.
„Wenn es um Vermögen geht, bin ich leider pessimistisch“: Warum der Osten den Westen nicht einholen kann
Rottach-Egern in Bayern und Grünhain-Beierfeld in Sachsen: Die einen erben viel, die anderen schauen in die Röhre.
Auch 35 Jahre nach der deutschen Einheit klafft eine riesige Wohlstandslücke zwischen Ost und West. Zwei Zahlen zeigen das ganze Dilemma. Bleiben die Sachsen für immer arm?
Oliver Hach
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
