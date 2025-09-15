Wirtschaftsministerin Reiche für Kurswechsel bei der Energiewende: Solardächer bald ohne Einspeisevergütung?

Deutschland
Die Wirtschafts- und Energieministerin stellte ihr lange erwartetes Monitoring vor. Sie sieht die Energiewende am Scheideweg und schlägt konkrete Maßnahmen vor.
Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche hat einen Kurswechsel bei der Energiewende eingeleitet. Angesichts hoher Kosten müsse das Energiesystem so effizient gestaltet werden, dass Industrie, Verbraucher und öffentliche Haushalte nicht überfordert werden, sagte die CDU-Politikerin am Montag bei der Vorstellung eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.