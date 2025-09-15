Wirtschaftsministerin Reiche für Kurswechsel bei der Energiewende: Solardächer bald ohne Einspeisevergütung?

Die Wirtschafts- und Energieministerin stellte ihr lange erwartetes Monitoring vor. Sie sieht die Energiewende am Scheideweg und schlägt konkrete Maßnahmen vor.

Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche hat einen Kurswechsel bei der Energiewende eingeleitet. Angesichts hoher Kosten müsse das Energiesystem so effizient gestaltet werden, dass Industrie, Verbraucher und öffentliche Haushalte nicht überfordert werden, sagte die CDU-Politikerin am Montag bei der Vorstellung eines... Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche hat einen Kurswechsel bei der Energiewende eingeleitet. Angesichts hoher Kosten müsse das Energiesystem so effizient gestaltet werden, dass Industrie, Verbraucher und öffentliche Haushalte nicht überfordert werden, sagte die CDU-Politikerin am Montag bei der Vorstellung eines...