Zschäpe packt aus: Uwe Mundlos und seine Adolf-Hitler-Muse in der Schweiz

In ihrer Haft in Chemnitz wurde die Rechtsterroristin Beate Zschäpe fünf Tage lang von BKA-Beamten vernommen. In den Verhören lieferte sie zum Teil Unerhörtes und anderes, mit dem sie die Bundesanwaltschaft gegen Kritik verteidigt.

Unterhielt der Rechtsterrorist Uwe Mundlos während seiner 13-einhalb Jahre im Untergrund eine Beziehung zur Schweizer Rechtsextremistin Erika P.? Das zumindest deutet Beate Zschäpe an, seit dem Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 2011 einzige Überlebende aus dem Kerntrio des terroristischen Netzwerks, das sich „Nationalsozialistischer... Unterhielt der Rechtsterrorist Uwe Mundlos während seiner 13-einhalb Jahre im Untergrund eine Beziehung zur Schweizer Rechtsextremistin Erika P.? Das zumindest deutet Beate Zschäpe an, seit dem Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 2011 einzige Überlebende aus dem Kerntrio des terroristischen Netzwerks, das sich „Nationalsozialistischer...