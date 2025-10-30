Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So kennen ihn Millionen Fernseh-Zuschauer: Constantin Schreiber steht im Studio der „Tagesschau“. Als Sprecher hat er bei diesem Nachrichten-Flaggschiff der ARD aber im Mai aufgehört.
So kennen ihn Millionen Fernseh-Zuschauer: Constantin Schreiber steht im Studio der „Tagesschau“. Als Sprecher hat er bei diesem Nachrichten-Flaggschiff der ARD aber im Mai aufgehört. Bild: NDR/dpa
So kennen ihn Millionen Fernseh-Zuschauer: Constantin Schreiber steht im Studio der „Tagesschau“. Als Sprecher hat er bei diesem Nachrichten-Flaggschiff der ARD aber im Mai aufgehört.
So kennen ihn Millionen Fernseh-Zuschauer: Constantin Schreiber steht im Studio der „Tagesschau“. Als Sprecher hat er bei diesem Nachrichten-Flaggschiff der ARD aber im Mai aufgehört. Bild: NDR/dpa
Panorama
Darum hat Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber tatsächlich hingeschmissen
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vier Jahre war Constantin Schreiber zur besten Sendezeit in der ARD zu sehen. Er moderierte die 20-Uhr-Tagesschau: Jobs mit mehr Ansehen im Fernsehen gibt es nur wenige. Doch dann nahm er selbst seinen Hut. Jetzt hat er erklärt, warum.

Chemnitz, Hamburg.

Constantin Schreiber war lange eines der Gesichter der renommierten Tagesschau in der ARD. Für viele überraschend, verabschiedete er sich im Mai dieses Jahres jedoch von den ARD-Nachrichten. Er habe sich in der Rolle des Nachrichtensprechers journalistisch nicht mehr ausreichend genug gefordert gefühlt, erklärte der 47-Jährige jetzt in der Auftaktfolge seines neuen Podcasts diesen Schritt. „Ich kam gegen 18.30 Uhr in den Sender, zum NDR, habe mich umgezogen und mir überlegt: Welche Krawattenfarbe soll‘s heute sein? Ob rot oder blau, das war eigentlich die Hauptfrage zu Beginn des Arbeitstages.“

Schreiber: Das biss sich mit der Marke

Schreiber fühlte sich eingeengt. „Gegen 19.45 Uhr bekam ich Zettel, die ich vorlesen sollte, auf denen ich keinen einzigen Satz selbst geschrieben habe“, sagt er. Eigene Gedanken oder Impulse? Das sei als Sprecher bei der „Tagesschau“ nicht vorgesehen. Man arbeite dort nicht als Redakteur, auch nicht als Moderator, erklärt er. „Das biss sich mit der Marke, mit der Erwartungshaltung an die Sendung.“ Das habe auch mit deren Entstehungsgeschichte zu tun. So sei zum Beispiel „Tagesschau“-Legende Dagmar Berghoff eigentlich zuvor Schauspielerin gewesen. Auch andere Kollegen und Kolleginnen hätten keine journalistische, sondern eine klassische Sprecherausbildung. Das ändere sich jetzt aber langsam.

 

Mit Torte beworfen worden

Bei Schreiber ist hingegen über die Jahre bei der „Tagesschau“ immer mehr der Wunsch gewachsen, wieder journalistisch zu arbeiten, seine Ansichten zu vertreten und hinauszugehen in die Welt: Schreiber war zuvor lange Auslandskorrespondent. Er hat Sachbücher und Romane geschrieben, die sich kritisch mit Islam und Islamismus auseinandersetzen. Neben der „Tagesschau“ hielt er Lesungen. Nach einer dieser Lesungen war er 2023 an der Universität Jena aber mit einer Torte beworfen worden. Danach erklärte er, sich zum Thema Islam vorerst nicht mehr äußern zu wollen. Schreiber gibt rückblickend in seinem Podcast zu: „Das passte auch nicht zur Rolle als ‚Tagesschau‘-Sprecher zu dem Zeitpunkt, dass ich in so hochkontroversen Debatten unterwegs war.“

Jetzt in der ganzen Welt unterwegs

Als er schließlich das Angebot für einen Wechsel zu Axel Springer bekam, dachte Schreiber: warum nicht? Seit September pendelt der 47-Jährige als „Global Reporter“ zwischen Tel Aviv, New York und Berlin, um von den „Brennpunkten unserer Zeit“ zu berichten. Seine Heimatredaktion bei Springer ist die der „Welt“. Immer mittwochs lässt er jetzt in einem Podcast von sich hören: Mit Gästen oder solo bespricht er dort „Themen, die die Welt derzeit bewegen“. Es werde viel mehr Constantin Schreiber geben, auch viel mehr Persönliches und viel mehr persönliche Einschätzungen, kündigt er an. Der Podcast läuft auf welt.de und bei Apple Podcasts, Spotify oder Amazon Music sowie als Video auf Youtube.

Schreiber sorgt sich um die Meinungsfreiheit

Thema der ersten Ausgabe war Schreiber selbst. Ihn sorge, wie es um die freie Meinungsäußerung in den Medien bestellt sei, erklärt er da. „Wo leben wir denn?“, frage er sich. Es sei „Teil der Meinungsfreiheit und auch der Pressefreiheit, alle Themen journalistisch bearbeiten zu können“. Er kenne jedoch inzwischen viele Kollegen, „die sich journalistisch ein Stück weit zurückziehen, weil es bei vielen Themen inzwischen so ist, dass Hass zurückkommt“. Schreiber: „Den muss man schon aushalten können.“ (juerg)

Die erste Podcast-Folge ist hier abrufbar.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
22.10.2025
5 min.
Bruce Springsteen, Mafia und Mutterliebe – das sind die Kinostarts der Woche
Jeremy Allen White als Bruce Springsteen in einer Szene des Films „Springsteen: Deliver Me from Nowhere“. Der Film erzählt von eine dunklen Phase voller Zweifel und Ängste im Leben des US-amerikanischen Superstars.
„Deliver Me From Nowhere“ zeigt den „Boss“ im emotionalen Ausnahmezustand. Die weiteren Kinostarts führen nach Korsika und mitten in ein US-Familiendrama.
DPA
15.10.2025
5 min.
„After the Hunt“: Luca Guadagnino zerlegt das Machtspiel um Wahrheit und Begehren
Julia Roberts als Alma in einer Szene des Films „After the Hunt“. Der Film erweist sich als ein fesselnder Thriller über eine College-Professorin, die nach einem Missbrauchsfall an ihrer Universität an einem persönlichen und beruflichen Scheideweg steht.
Luca Guadagnino provoziert mit seinem neuen Film ein moralisches Gedankenexperiment. Dazu starten mit „The Mastermind“ ein melancholischer Kunstraub-Thriller und die charmante Engelkomödie „Good Fortune“.
epd
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
Mehr Artikel