Darum hat Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber tatsächlich hingeschmissen

Vier Jahre war Constantin Schreiber zur besten Sendezeit in der ARD zu sehen. Er moderierte die 20-Uhr-Tagesschau: Jobs mit mehr Ansehen im Fernsehen gibt es nur wenige. Doch dann nahm er selbst seinen Hut. Jetzt hat er erklärt, warum.

Chemnitz, Hamburg. Constantin Schreiber war lange eines der Gesichter der renommierten Tagesschau in der ARD. Für viele überraschend, verabschiedete er sich im Mai dieses Jahres jedoch von den ARD-Nachrichten. Er habe sich in der Rolle des Nachrichtensprechers journalistisch nicht mehr ausreichend genug gefordert gefühlt, erklärte der 47-Jährige jetzt in der Auftaktfolge seines neuen Podcasts diesen Schritt. „Ich kam gegen 18.30 Uhr in den Sender, zum NDR, habe mich umgezogen und mir überlegt: Welche Krawattenfarbe soll‘s heute sein? Ob rot oder blau, das war eigentlich die Hauptfrage zu Beginn des Arbeitstages.“

Schreiber: Das biss sich mit der Marke

Schreiber fühlte sich eingeengt. „Gegen 19.45 Uhr bekam ich Zettel, die ich vorlesen sollte, auf denen ich keinen einzigen Satz selbst geschrieben habe“, sagt er. Eigene Gedanken oder Impulse? Das sei als Sprecher bei der „Tagesschau“ nicht vorgesehen. Man arbeite dort nicht als Redakteur, auch nicht als Moderator, erklärt er. „Das biss sich mit der Marke, mit der Erwartungshaltung an die Sendung.“ Das habe auch mit deren Entstehungsgeschichte zu tun. So sei zum Beispiel „Tagesschau“-Legende Dagmar Berghoff eigentlich zuvor Schauspielerin gewesen. Auch andere Kollegen und Kolleginnen hätten keine journalistische, sondern eine klassische Sprecherausbildung. Das ändere sich jetzt aber langsam.

Mit Torte beworfen worden

Bei Schreiber ist hingegen über die Jahre bei der „Tagesschau“ immer mehr der Wunsch gewachsen, wieder journalistisch zu arbeiten, seine Ansichten zu vertreten und hinauszugehen in die Welt: Schreiber war zuvor lange Auslandskorrespondent. Er hat Sachbücher und Romane geschrieben, die sich kritisch mit Islam und Islamismus auseinandersetzen. Neben der „Tagesschau“ hielt er Lesungen. Nach einer dieser Lesungen war er 2023 an der Universität Jena aber mit einer Torte beworfen worden. Danach erklärte er, sich zum Thema Islam vorerst nicht mehr äußern zu wollen. Schreiber gibt rückblickend in seinem Podcast zu: „Das passte auch nicht zur Rolle als ‚Tagesschau‘-Sprecher zu dem Zeitpunkt, dass ich in so hochkontroversen Debatten unterwegs war.“

Jetzt in der ganzen Welt unterwegs

Als er schließlich das Angebot für einen Wechsel zu Axel Springer bekam, dachte Schreiber: warum nicht? Seit September pendelt der 47-Jährige als „Global Reporter“ zwischen Tel Aviv, New York und Berlin, um von den „Brennpunkten unserer Zeit“ zu berichten. Seine Heimatredaktion bei Springer ist die der „Welt“. Immer mittwochs lässt er jetzt in einem Podcast von sich hören: Mit Gästen oder solo bespricht er dort „Themen, die die Welt derzeit bewegen“. Es werde viel mehr Constantin Schreiber geben, auch viel mehr Persönliches und viel mehr persönliche Einschätzungen, kündigt er an. Der Podcast läuft auf welt.de und bei Apple Podcasts, Spotify oder Amazon Music sowie als Video auf Youtube.

Schreiber sorgt sich um die Meinungsfreiheit

Thema der ersten Ausgabe war Schreiber selbst. Ihn sorge, wie es um die freie Meinungsäußerung in den Medien bestellt sei, erklärt er da. „Wo leben wir denn?“, frage er sich. Es sei „Teil der Meinungsfreiheit und auch der Pressefreiheit, alle Themen journalistisch bearbeiten zu können“. Er kenne jedoch inzwischen viele Kollegen, „die sich journalistisch ein Stück weit zurückziehen, weil es bei vielen Themen inzwischen so ist, dass Hass zurückkommt“. Schreiber: „Den muss man schon aushalten können.“ (juerg)

Die erste Podcast-Folge ist hier abrufbar.