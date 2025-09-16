„Der Clou“, „Ein unmoralisches Angebot“, „Der Pferdeflüsterer“ & Co.: Hier sind Robert Redfords beste Filme zu sehen

Seit den 60er-Jahren gehörte Robert Redford zu den populärsten US-Schauspielern Hollywoods. Viele seiner Filme waren Kassenschlager. Jetzt ist er mit 89 Jahren gestorben. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über seine besten Streifen und wo sie gestreamt werden können.

Los Angeles. Zu den bekanntesten Filmen Robert Redfords zählen „Zwei Banditen“, „Der Clou“, „All is lost“, „Die Unbestechlichen“, „Jenseits von Afrika“ und „Der Pferdeflüsterer“. Als Regisseur inszenierte Redford aber auch selbst neun Spielfilme und wurde für sein Regiedebüt „Eine ganz normale Familie“ 1981 mit dem Oscar ausgezeichnet.

Robert Redford stand zwar schon ab 1960 als Fernsehschauspieler vor der Kamera und spielte bis 1964 zahlreiche Rollen in Serien wie „Maverick“, „Perry Mason“, „Alfred Hitchcock Presents“ oder „Die Leute von der Shiloh Ranch“. Auch startete er 1962 er seine Filmkarriere mit dem künstlerisch ambitionierten (Anti-)Kriegsfilm „Hinter feindlichen Linien“, in dem er einen Soldaten des Koreakriegs spielte. Der Film konnte sich jedoch an den Kinokassen nicht durchsetzen.

Erst 1969 stieg Robert Redford endgültig zu einem der führenden Hollywood-Stars auf. „Blutige Spur“ und Schußfahrt, zwei inhaltlich ambitionierte Dramen, floppten zwar. Für die Westernkomödie „Zwei Banditen“, auch bekannt als Butch Cassidy und Sundance Kid, kassierte er aber nicht nur 150.000 Dollar Gage. Er festigte mit diesem Streifen auch bei einem weltweiten Publikum sein Image als Frauenschwarm und romantischer Held, das ihn bis zuletzt begleitete. Zudem fand er damals in Paul Newman einen Freund fürs Leben.

Eine Auswahl der besten Filme Robert Redfords:

Der Clou

Die Gaunerkomödie „Der Clou“ erzählt die Geschichte zweier Trickbetrüger. Der kleine Gauner Hooker, gespielt von Robert Redford, trickst mit seinem Partner Gondorff (Paul Newman) jahrelang Leute aus, bis sie eines Tages an den Falschen geraten. Sie bestehlen einen Geldboten des berüchtigten Gangsterbosses Lonnegan. Als sein Partner getötet wird, schwört Hooker Rache. Als sich auch das FBI für Hooker und seinen neuen Partner Gondorff interessiert, beginnt ein verstricktes Spiel, welches in einem spannenden Finale endet.

Dieser Film war ein großer Erfolg und gewann sieben Oscars, darunter in den Hauptkategorien Bester Film, Beste Regie und Bestes Originaldrehbuch. Er spielte mehr als 160 Millionen US-Dollar ein und war damit der finanziell erfolgreichste Film des Jahres 1974. Filmstart in Deutschland war der 11. April 1974. Gestreamt werden kann er derzeit kostenpflichtig unter anderem auf Magenta TV, Maxdome und Amazon.

Butch Cassidy und Sundance Kid

In dieser US-amerikanischen Western-Komödie von George Roy Hill aus dem Jahr 1969 sind Paul Newman und Robert Redford in ihrer Paraderolle als wagemutige, lässige Gesetzlose auf der Flucht zu sehen. Der Film beschreibt das Leben der zwei sympathischen Zug- und Bankräuber Butch und Sundance, die mit ihrer „Hole in the Wall“-Bande eine Eisenbahn zu viel überfallen haben und deshalb von einem extrem hartnäckigen Suchtrupp verfolgt werden. Zwar gelingt es dem Duo, sich nach Mittelamerika abzusetzen, doch die Verfolger bleiben ihnen selbst dort auf den Fersen. Als die beiden auch in Bolivien Banken überfallen, stellen ihnen die US-Detektive gemeinsam mit der örtlichen Miliz eine tödliche Falle.

Dieser Film (Originaltitel: Butch Cassidy and the Sundance Kid, in neueren Veröffentlichungen des Films im deutschsprachigen Raum meist als Butch Cassidy und Sundance Kid bezeichnet) zählt zu den größten Kassenerfolgen seiner Zeit. Zu sehen ist er unter anderem auf Apple TV, Disney+, Amazon, Magenta TV

All is lost

In diesem Drama von J.C. Chandor sieht sich Robert Redford als einsamer Segler nach einer Havarie mit einem gnadenlosen Überlebenskampf auf hoher See konfrontiert. Das Navigations-Equipment und das Funkgerät versagen. Das Boot treibt mitten in einen gewaltigen Sturm hinein.

Redford brilliert in dieser One-Man-Show, in der er den Tod vor Augen hat. Zu sehen ist der Film unter anderem auf ARD Plus, auf Maxdome und auf Apple TV.

Ein unmoralisches Angebot

In diesem Erotik-Film aus dem Jahr 1993 spielen Demi Moore und Woody Harrelson das Ehepaar Diana und David Murphy. Die beiden sind knapp bei Kasse und hoffen auf ein glückliches Händchen in Las Vegas. Die Chancen stehen tatsächlich nicht schlecht, als der gutaussehende Millionär John Gage (Robert Redford) den Einsatz erhöht. Er macht dem besitzlosen Murphy ein unmoralische Angebot für eine Nacht mit dessen Frau. Die nimmt die Offerte allen Konsequenzen zum Trotz an.

Zu sehen ist dieser Film unter anderem bei Maxdome, Magenta TV und Amazon.

Jenseits von Afrika

In diesem Drama von Sydney Pollack spielt Robert Redford an der Seite von Meryl Streep in Afrika. Dabei geht es in dem Epos um die Liebesaffäre zwischen der reichen Dänin Karen Dinesen, die ihren Cousin Baron Bror Blixen heiratet und mit ihm zusammen eine Kaffeeplantage in Kenia aufbaut. Ihre Ehe ist nicht besonders glücklich und Karen steckt daher ihre ganze Energie in die Farm und in ihre schriftstellerische Tätigkeit. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie den attraktiven Safari-Jäger Denys Finch Hatton (Robert Redford) kennen lernt und sich in ihn verliebt.

Zu sehen ist dieser Film unter anderem bei Amazon, bei Maxdome und bei Apple TV.

Der Pferdeflüsterer

In diesem Drama geht es um ein Mädchen und sein Pferd, die nach einem fürchterlichen Reitunfall traumatisiert sind. Weil beider Wunden nur langsam heilen wollen, macht sich Graces Mutter Annie (Kristin Scott Thomas) mit ihnen von New York aus auf die Reise nach Montana, um dort den Pferdeflüsterer Tom Booker (Robert Redford) zu suchen. Alle Beteiligten stellt der Heilungsprozess dann aber vor große Entscheidungen.

Zusehen ist der Film unter anderem bei Disney+, bei Amazon und bei Maxdome.

Weitere große Filmerfolge

Brilliert hat Robert Redford aber auch noch in einer ganzen Reihe weiterer Filme, etwa in dem Politthriller „Die drei Tage des Condor“, in dem er einen CIA-Agenten spielt, der entbehrlich geworden ist und nun gejagt wird. In „Spy Game - Der finale Countdown“ erlebt er einen irre langen letzten Arbeitstag, als sein ehemaliger Schüler entführt wird. Im Anti-Kriegsdrama „Von Löwen und Lämmern“ widmet er sich als Regisseur und Schauspieler an der Seite von Meryl Streep in drei Erzählsträngen dem amerikanischen Krieg gegen den Terror. Im Kriminalfilm „Die Lincoln Verschwörung“ verteidigt er als James McAvoy Robin Wright, die verdächtigt wird, in die Ermordung Abraham Lincolns verwickelt zu sein.

Unvergessen ist aber auch das Drama „Eine ganz normale Familie“, in dem das Leben eines wohlhabenden Ehepaars aus den Fugen gerät, nachdem ihr ältester Sohn bei einem Bootsunfall tödlich verunglückt ist. Gleiches gilt für „Aus der Mitte entspringt ein Fluß“, in dem es um einen Alkoholiker geht, und für „Brubaker“, ein Gerechtigkeitsdrama, in dem sich der neue Direktor (Robert Redford) als Insasse in ein Gefängnis einschleusen lässt, um die dort vorherrschenden Missstände am eigenen Leib zu erfahren und um dann den Kampf dagegen aufzunehmen. (juerg)